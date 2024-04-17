А почему без войны не могли? Россияне прозрели после заявления Третьяка про 'патриотизм головного мозга'

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк спровоцировал бурную реакцию у соотечественников после своих слов о популяризации детско-юношеского хоккея. 71-летний бывший вратарь сборной СССР заявил, что "хоккей – это не просто спорт".

"Это воспитание правильных ценностей, чувства команды, привычки работать сообща и добиваться побед вместе. Мы готовим не просто будущих чемпионов, а новое поколение граждан и патриотов", – цитирует своего босса пресс-служба ФХР.

В комментариях россияне завалили Третьяка критическими отзывами, вспомнив слова классиков и называя высказывания чиновника "патриотизмом головного мозга".

"Да где же в Дубае столько квартир найдётся для патриотов", "Господи, ну почему в любом интервью нужно приплетать патриотизм?", "Салтыков-Щедрин: Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай - где то что то украли." - пишут юзеры.

Другие не понимают, если у страны так много денег на развитие, то почему огромные зарплаты платят лишь тем, кто ушел воевать с Украиной.

"есть ещё более интересный вопрос - а почему нельзя было платить этим людям такие деньги не начиная вот этого всего? почему до всей фигни они получали по 15-20 тысяч? если у государства, оказывается, есть возможность платить им по 200-300", – прозревают россияне.

Как сообщал OBOZ.UAПрезидент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк получил огромную порцию нелестны сообщений от российских болельщиков после своих слов о важности проведения соревнований в России. В июне в Казани пройдут Игры БРИКС. В сентябре в Москве и Екатеринбурге состоятся Всемирные игры дружбы.

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