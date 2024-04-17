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А почему без войны не могли? Россияне прозрели после заявления Третьяка про "патриотизм головного мозга"

Максим Иншаков
Хоккей
3 минуты
5,2 т.
А почему без войны не могли? Россияне прозрели после заявления Третьяка про 'патриотизм головного мозга'

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк спровоцировал бурную реакцию у соотечественников после своих слов о популяризации детско-юношеского хоккея. 71-летний бывший вратарь сборной СССР заявил, что "хоккей – это не просто спорт".

"Это воспитание правильных ценностей, чувства команды, привычки работать сообща и добиваться побед вместе. Мы готовим не просто будущих чемпионов, а новое поколение граждан и патриотов", – цитирует своего босса пресс-служба ФХР.

А почему без войны не могли? Россияне прозрели после заявления Третьяка про "патриотизм головного мозга"

В комментариях россияне завалили Третьяка критическими отзывами, вспомнив слова классиков и называя высказывания чиновника "патриотизмом головного мозга".

"Да где же в Дубае столько квартир найдётся для патриотов", "Господи, ну почему в любом интервью нужно приплетать патриотизм?", "Салтыков-Щедрин: Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай - где то что то украли." - пишут юзеры.

А почему без войны не могли? Россияне прозрели после заявления Третьяка про "патриотизм головного мозга"
А почему без войны не могли? Россияне прозрели после заявления Третьяка про "патриотизм головного мозга"
А почему без войны не могли? Россияне прозрели после заявления Третьяка про "патриотизм головного мозга"
А почему без войны не могли? Россияне прозрели после заявления Третьяка про "патриотизм головного мозга"
А почему без войны не могли? Россияне прозрели после заявления Третьяка про "патриотизм головного мозга"
А почему без войны не могли? Россияне прозрели после заявления Третьяка про "патриотизм головного мозга"

Другие не понимают, если у страны так много денег на развитие, то почему огромные зарплаты платят лишь тем, кто ушел воевать с Украиной.

"есть ещё более интересный вопрос - а почему нельзя было платить этим людям такие деньги не начиная вот этого всего? почему до всей фигни они получали по 15-20 тысяч? если у государства, оказывается, есть возможность платить им по 200-300", – прозревают россияне.

А почему без войны не могли? Россияне прозрели после заявления Третьяка про "патриотизм головного мозга"
А почему без войны не могли? Россияне прозрели после заявления Третьяка про "патриотизм головного мозга"
А почему без войны не могли? Россияне прозрели после заявления Третьяка про "патриотизм головного мозга"
А почему без войны не могли? Россияне прозрели после заявления Третьяка про "патриотизм головного мозга"

Как сообщал OBOZ.UAПрезидент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк получил огромную порцию нелестны сообщений от российских болельщиков после своих слов о важности проведения соревнований в России. В июне в Казани пройдут Игры БРИКС. В сентябре в Москве и Екатеринбурге состоятся Всемирные игры дружбы.

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