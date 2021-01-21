Овечкина и трех других россиян отстранили от матчей НХЛ: названа причина

Звездного хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина и его российских одноклубников отстранили от матчей НХЛ за нарушение коронавирусного протокола.

Как сообщает издание Sportsnet, один из лучших бомбардиров в истории лиги, а также его соотечественники защитник Дмитрий Орлов, центральный Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов собрались в одном отельном номере без масок, не соблюдая правила социального дистанцирования. Их команду оштрафовали на 100 тысяч долларов.

"Вашингтон" выступил с официальным заявлением, в котором согласился с решением НХЛ и пообещал еще раз донести до игроков важность соблюдения коронавирусного протокола. Что касается Овечкина, то главная звезда "Кэпиталз" сказал, что сожалеет о своих действиях и сделает соответствующие выводы.

После четырех матчей на старте нынешнего сезона столичный клуб одержал две победы и потерпел два поражения в овертайме. В 2021 году НХЛ пройдет в укороченном формате. Вместо 82 двух поединков команды проведут по 56 матчей.

Как сообщал OBOZREVATEL, обладателем Кубка Стэнли в 2020 году стала "Тампа-Бэй Лайтнинг", которая в финальной серии обыграла "Даллас Старз".