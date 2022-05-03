Президент России Владимир Путин стал объектом насмешек и издевательств со стороны болельщиков после заявления по Ночной хоккейной лиге (НХЛ), созданной в 2011 году по инициативе самого Путина и при поддержке ветеранов российского хоккея. Обращаясь к участникам финала XI Всероссийского фестиваля НХЛ глава РФ заявил, что эта лига завоевала "широкое, по-настоящему общенациональное признание".

"Финальный этап в Сочи неизменно привлекает зрителей зрелищными и бескомпромиссными матчами, яркими моментами и незабываемыми эмоциями", – приводит слова главы РФ пресс-служба Кремля.

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Большинство фанатов в интернете задаются риторическим вопросом, смотрит ли хоть кто-то этот турнир.

Кроме того, юзеры припомнили эпический момент с Путиным во время одного из матчей НХЛ в 2019 году.

Тогда, делая круг почета Путин не заметил ковровой дорожки, расстеленной вдоль бортика и позорно упал лицом на лед.

Также любители спорта делятся своими впечатлениям от речи своего лидера, подозревая, что такие высказывания мог себе позволить лишь психически нездоровый человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин получил порцию жестких комментариев в интернете от своих же болельщиков после встречи с олимпийцами в Кремле.