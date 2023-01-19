Олимпийский чемпион из РФ заявил, что если ''родина позовет, то никуда не денется''. Ему ответили про ''овец, идущих на убой''

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею из РФ Александр Кожевников отреагировал на новость о ликвидации бывшего российского хоккеиста Александра Подставкина в Украине. 64-летний Кожевников заявил, что обязательно пойдет по мобилизации, если получит повестку.

Видео дня

"Жалко. Царствия ему Небесного. Настоящий мужик. Пошел воевать, долг исполнять. Все мы такие. Родина позовет – куда же мы денемся?" – заявил Кожевников в Telegram-канале "Абзац".

Такие пафосные высказывания титулованного хоккеиста стали предметом насмешек со стороны российский болельщиков. Фанаты посчитали, что Кожевников может пойти лишь за алкоголем.

Также юзеры отмечают, что "настоящие мужики сейчас сражаются в легионе свободная Россия", а те, кого по мобилизации отправляют воевать с украинцами, "это овцы, которые идут на убой куда скажут".

Как сообщал OBOZREVATEL, новость о том, что бывший игрок российских хоккейных клубов "Мечел" (Челябинск), "Челмет" и "Славутич" (Смоленск) и вице-чемпион Национальной молодежной хоккейной лиги РФ Александр Подставкин был ликвидирован в Украине, вызвало бурное обсуждение российских болельщиков.

Фанаты не понимают, за какие идеи погиб достаточно известный 30-летний спортсмен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!