'Очередь в мавзолей будет?' В России высмеяли акцию хоккейного клуба в поддержку Путина и его 'операции' в Украине

Пока войска российских оккупантов разрушают украинские города и убивают мирных жителей, хоккейный клуб "Амур" из Хабаровска провел акцию в поддержку Путина. И привлек к этому детей. Реакция жителей РФ оказалась неоднозначной, а большинство читателей спортивных ресурсов и вовсе высмеяли клуб.

Так, 9 марта "Амур" в своем Instagram сообщил, что хабаровские болельщики и юные игроки команды пришли на матч Молодежной хоккейной лиги между "Амурскими Тиграми" и питерским "Динамо" (3:4 ОТ) с плакатами в поддержку России и ее президента.

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На плакатах было написано "Мы за Путина", "Болеем за Россию", "Путин – наш президент", "Zа наших", "Мой голос zа Путина", "Молодежь zа Путина". Причем, вместо обычного "з" использовали латинскую букву, которую оккупанты из РФ наносят на военную технику в Украине.

"Наши ребята – патриоты России! Спортсмены и хабаровские болельщики – единая хоккейная семья. Юные хоккеисты пришли поддержать "Амурских Тигров" и свою страну по ходу заключительной домашней серии регулярного сезона МХЛ. Именно сегодня, как никогда, мы должны быть едины. Только вместе мы сильны и непобедимы!", – говорится в заявлении "Амура".

Читатели российского спортивного ресурса высмеяли такой прогиб перед властью и напомнили про обвалившийся рубль: "Доллар ZА 200!", "Позорище!" "Раньше истерили, что оппозиция детей привлекает к митингам и что, мол, эти юнцы в политике понимают. В другую сторону видимо эти законы не работают, ну или резко подростки в политике шарить начали".

"Какие у нас патриотичные патриоты! Аж глаз радуется! Интересно, а потом снова будет очередь в мавзолей, как у 1953, и развенчание культа личности?", – иронизировали российские болельщики.

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