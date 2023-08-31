'Нас просто убрали. Обидно': основатель Putin Team Овечкин пожаловался на отстранение России

Знаменитый хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин пожаловался на отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Основатель движения в поддержку кремлевского диктатора Владимира Путина Putin Team назвал такое решение федераций и организаций политизацией спорта.

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Об этом Овечкин заявил в интервью предательнице Украины Татьяне Навке в шоу "Команда" на KION, пишет портал Sport24. Он вспомнил о войне в Украине словами обо "всей этой ситуации" и добавил, что представители страны-агрессора якобы пострадали ни за что.

"Конечно, обидно. Некоторые ребята, которые мечтали об Олимпиаде, на ней даже ни разу не были из-за всей этой ситуации. И допинговая, и та, которая сейчас происходит. Нас просто убрали в сторону и не дают. Хотя говорят, что спорт вне политики, но оказалось, что все наоборот. Конечно, обидно и за себя, и за людей, которые болеют, переживают и хотят видеть нас на Олимпийских играх. Это все деньги. Им на нас пофиг", – сказал Овечкин.

Ранее болельщики высмеяли нападающего сборной России за благодарность от Путина, отметив, что диктатор поставил на нем "клеймо".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего хоккеиста смоленского "Славутича" Артема Гвоздика ликвидировали на Запорожском направлении Вооруженные силы Украины.

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