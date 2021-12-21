Лучшие хоккеисты мира не поедут на Олимпиаду. НХЛ остановила сезон

Национальная хоккейная лига в ночь на вторник, 21 декабря, приняла решение остановить регулярный чемпионат сезона 2021/2022. Руководство сильнейшего чемпионата планеты взяло паузу до воскресенья, 26 декабря, из-за сложной ситуации с коронавирусом. По этой же причине игроки НХЛ не поедут на зимние Олимпийские игры, которые в феврале пройдут в Китае.

Решение о приостановке сезона появилось на официальном сайте НХЛ. Последней каплей терпения стали очередные новости о заболевших, в результате чего в понедельник, 20 декабря, удалось провести лишь один из пяти запланированных матчей: "Даллас" на своей площадке обыграл "Миннесоту" – 7:4.

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Также со дня на день ожидается официальное объявление о том, что хоккеисты НХЛ не примут участие в зимних Олимпийских играх в Пекине-2022. Причина все та же – пандемия коронавируса. Уже сейчас количество больных игроков перевалило за сотню, клубы не пересекают границу США и Канады, из-за чего отменили более 30 матчей.

Кроме того, многих пугают строгие правила в Китае: сдавший положительный тест будет помещен на карантин на срок от 21 до 35 дней. А жертвовать сезоном НХЛ и его "изюминкой", розыгрышем Кубка Стэнли, конечно же, никто не собирается. Инсайдеры и эксперты с вероятностью 99% дают гарантию, что НХЛ не отпустит своих представителей на Олимпиаду-2022.

Напомним, что в 2018 году игроки НХЛ также не принимали участие в зимних Олимпийских играх в Корее. Но тогда лига не договорилась об условиях с Международной федерацией хоккея. Теперь же вмешались другие факторы.

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