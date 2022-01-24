'Краматорск' в первой буллитной серии сезона обыграл 'Мариуполь'

Сегодня, 24 января, в рамках 15-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Краматорск" сыграл с "Мариуполем".

В первом периоде команды присматривались к друг другу и обменивались моментами. "Краматорск" атаковал ворота Алексея Трифонова, стараясь открыть счёт в матче и Александр Фирсов достиг цели, выведя команду вперёд. На перерыв краматорчане ушли с минимальным преимуществом.

Во втором периоде "Мариуполь" начал действовать активнее, создавая моменты у ворот Виталия Труса и атакуя соперника, но им так и удалось сравнять счёт. "Краматорск" оставил преимущество за собой.

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В завершающей двадцатиминутке "Мариуполь" не сбавлял напор, но и "Краматорск" заставлял вступать в игру вратаря "стальных чаек". Тем не менее, подопечные Сергея Витера сломили напор соперника и сравняли счёт – Вадим Мазур направил шайбу в верхнюю девятку ворот. До конца периода командам не удалось определить лидера, переведя матч в оветайм.

В дополнительной пятиминутке обе команды создавали хорошие моменты, но вратари держали ворота на замке. Итог матча определился в серии буллитов, где решающий буллит исполнил Андрей Жвачкин.

"Краматорск" - "Мариуполь" 2:1 ПБ (1:0; 0:0; 0:1; 0:0; 1:0) Шайбы: 1:0 Фирсов (Середницкий), 19:38; 1:1 Мазур (Янишевский, Коваленко), 54:30; Жвачкин - решающий буллит

"Краматорск": Трус (Кучер); Ваулин - Бердникс, Мальцев - Кругляков, Афанасьев (А) - Фирсов, Суховольский; Кобыльник - Сёмочкин - Жвачкин (А), Тимченко - Сергиевский - Градович, Дуюн - Калинычев - Целогородцев, Середницкий - Сирченко - Бабрусев.

"Мариуполь": Трифонов (Дуве); Алексеев - Тунхузин, Декало - Лысенко, Олендаренко - Кудряшов, Филимонов; Милёхин - Бойко - Щербатов (А), Коваленко - Твердохлебов - Костиков, Чердак (А) - Янишевский - Тютченко, Зуев - Мазур (К) - Ружников.