'Краматорск' уверенно обыграл 'Белый Барс' на домашней арене

6 января в рамках 8-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Краматорск" сыграл с "Белым Барсом".

В первом периоде "Краматорск" наседал на ворота "Белого Барса", стараясь открыть счёт в матче, но гости наносили ответные атаки и это дало свои плоды – Никита Лесников распечатал ворота противника. До конца периода команды не изменили счёт - 1:0 в пользу белоцерковцев.

Во втором периоде "Краматорск" взял инициативу в свои руки – Артём Целогородцев реализовал большинство и сравнял счёт, а затем Богдан Середницкий и Макар Ваулин сделали счет 3:1 в пользу "Краматорска".

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В завершающей двадцатиминутке "Краматорск" не сбавлял обороты – Кирилл Афанасьев, играя в численном преимуществе, обыграл Василия Полгородника. Пятую шайбу своей команды забросил Илья Бабрусев. Матч завершился со счётом 5:1.

"Краматорск" - "Белый Барс" 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) Шайбы: 0:1 Лесников (Брага), 08:03; 1:1 Целогородцев (Сёмочкин, больш.), 24:24; 2:1 Середницкий (Калыничев, Градович), 27:12; 3:1 Ваулин (Жвачкин), 38:25; 4:1 Афанасьев К. (Сёмочкин, больш.), 43:45; 5:1 Бабрусев (Сергиевский, Столяренко), 49:25

Краматорск: Кучер (Трус); Мальцев - Бабрусев, Ваулин - Бердникс, Афанасьев - Фирсов, Сирченко - Кругляков; Градович - Сёмочкин - Столяренко (К), Кобыльник - Афанасьев - Жвачкин (А), Целогородцев - Сергиевский - Тимченко, Середницкий - Калинычев - Дуюн.

Белый Барс: Полгородник (Квасенко - с 10:11 по 15:16); Селин - Грицюк, Алексюк - Наливайко, Кулешов - Шистеров, Собко; Говорушко - Куцевич, Лесников - Качан - Удовиченко, Геворкян - Собченко - Попережай, Брага - Семёнов - Микитюк.