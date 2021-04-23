Киев против Донецка: определился чемпион Украины по хоккею

ХК "Донбасс" в восьмой раз в своей истории стал чемпионом Украины, выиграв розыгрыш Украинской хоккейной лиги.

В финальной серии сезона 2020/2021 подопечные Павла Микульчика за четыре матча одолели столичный "Сокол". "Золото" дончане оформили в поединке, который 23 апреля состоялся в Киеве. "Донбасс" вырвал победу в овертайме – 4:3, и закрыл серию.

Фаворит достаточно неожиданно столкнулся с трудностями. На исходе получаса игры киевляне повели в счете 2:0 благодаря точным броскам нападающего Михнова и защитника Лысенко. Форварду "Донбасса" Шишлянникову удалось ответить своим голом, а концовку второго периода гости доигрывали в формате 3х5, но сумели отстоять свои ворота.

В третьей 20-минутке украинский защитник дончан Пангелов-Юлдашев сравнял счет, но "соколята" снова вышли вперед. За три с половиной минуты до конца периода тот же Шишлянников сумел помочь своей команде перевести игру в овертайм, где все решил бросок россиянина Козаковцева.

Таким образом "Донбасс" всухую выиграл финальную серию и стал 8-кратным чемпионом Украины.

УХЛ. Финальная серия

"Донбасс" – "Сокол" – 4:0

Результаты матчей:

16.04. "Донбасс" – "Сокол" – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

18.04. "Донбасс" – "Сокол" – 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

21.04. "Сокол" – "Донбасс" – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

23.04. "Сокол" – "Донбасс" – 3:4ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

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