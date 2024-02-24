Иностранных хоккеистов 'забанили' после участия на турнире Путина в России

Эстонских хоккеистов, которые приняли участие в фиджитал-турнире "Игры Будущего" в российской Казани, дисквалифицировали на родине. Федерация хоккея Эстонии (EJL) приостановила действие лицензий этих игроков, сообщает пресс-служба EJL.

Фамилии спортсменов, которые попали под санкции, Федерация не опубликовала.

Отметим, что на соревнованиях в РФ в составе команды Baltic Select выступают Владимир Башкиров, Дмитрий Кузнецов и Отар Сакхокия. Они представляют "Вялк 494" из Тарту. Кузнецов ранее играл за сборную Эстонии по хоккею.

В рамках турнира по фиджитал-хоккею участники сначала играют в хоккейный симулятор, а затем проводят матч на льду в формате 3 на 3.

В полуфинале игроки из стран Балтии проиграли россиянам из COSMOS X17 со счетом 4:11, Матч за "бронзу" Baltic Select проведет 24 февраля с хозяевами площадки, фиджитал-клубом Ak Bars.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее за участие в "Играх Будущего" лицензию своих игроков приостановила Федерация хоккея Латвии.

Слово "фиджитал" - микс из двух слов: physical (физический) и digital (цифровой). Сначала команды сражаются между собой на игровой приставке, а затем выясняют сильнейшего на реальной площадке. Итоговый результат формируется по сумме виртуальных и реальных забитых голов.

Считается, что инициатором и идейным вдохновителем Игр является президент Российской Федерации Владимир Путин, который придумал это соревнование для продвижение пропагандистских идей.

Сам диктатор посетил церемонию открытия. Рядом с ним стояла известная фигуристка Камила Валиева. В сети ее успели окрестить новой любовницей Путина.

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