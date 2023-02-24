''Идти до конца'': чемпион ОИ из РФ заявил, что война в Украине ''всего одной из'', а страдают только Россия и Беларусь

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал несправедливым отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Так называемый депутат Государственной думы и бывший хоккеист назвал войну в Украине всего лишь одним из многих конфликтов в мире.

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Об этом Фетисов заявил в интервью изданию "Аргументы и факты". Двукратный обладатель Кубка Стэнли назвал отстранение спортсменов из России и Беларуси личной инициативой Международного олимпийского комитета (МОК) и его президента Томаса Баха.

"Если в МОК приняли решение, что спортсмены должны отстраняться от соревнований в случае проведения их странами военных операций, то давайте идти до конца. В мире сейчас по меньшей мере 27 военных конфликтов. Украинский кризис – всего один из них. Однако отстранены спортсмены всего двух стран – России и Беларуси. Не было исполкома МОК, где бы этот вопрос выносился хотя бы на обсуждение. Отстранение российских спортсменов – это не основанное ни на чем единоличное решение главы МОК и его аппарата. И самое главное, нет никакого объяснения. Сплошные дешевые отговорки", – сказал Фетисов.

Ранее его назвали подонком в сети после того, как он восхитился российскими солдатами, которые убивают украинцев на их земле.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комментатор Алексей Андронов признался, что испытывает стыд и скорбь спустя год после начала полномасштабной войны в Украине.

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