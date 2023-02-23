Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов собрал множество нелестных отзывов от российских болельщиков после своего комментария о товарищеском матче с россиянами, которые вернулись из Украины. Фетисов восхитился теми, кто еще недавно убивал мирных жителей украинских городов.

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"Конечно, сегодня особая атмосфера, ведь играют ребята, которые бьются за нашу землю, нашу веру и Отечество. Их пришла поддержать целая армия болельщиков, их семьи. И легенды всегда рады поддержать и поучаствовать в таких проектах – мы всегда там, где команда, где строится командный дух, где можно почувствовать плечо товарища", - заявил ближайший друг Путина в интервью "РИАМО".

Фанаты назвали 64-летнего Фетисова дезертиром.

"Сходить в Украину людей убить тоже самое что сходить в хоккей поиграть. Цинизм. Фетисов-разочарование года, как и большинство неумных политиков продался за деньги", – пишут юзеры.

Другие называют экс-хоккеиста подонком.

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