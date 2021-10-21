"Арены в Киеве будут забиты до 2-х ночи": что нужно Украине для Олимпиады и почему не надо равняться на Россию

Украине очень хочет провести Олимпиаду и, скорее всего, зимнюю. Но инфраструктуры для этого в стране практически нет. В частности больших мультиспортивных арен, которые могли бы стать домом, как для хоккея, так и для баскетбола. И параллельно принимать звезд мирового уровня, которые частенько объезжают Украину стороной.

О том, какие объекты необходимы украинскому хоккею для проведения Олимпиады и других крупных соревнований, OBOZREVATEL поговорил со спортивным директором ФХУ Юрием Кириченко.

– На чемпионатах мира вопрос зачастую закрывается двумя игровыми аренами, которые требует регламент. Плюс рассматривается наличие тренировочных. По вместимости игровых комплексов есть неписанное правило, без которого заявка даже не рассматривается. Одна арена должна быть от 10 000 зрителей, вторая – порядка 7000-8000. Но сейчас модно две арены более 10 000. Это плюс к заявке. Ведь это еще и заработок на билетах.

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На Олимпиаде обязательно должны быть тренировочные арены, потому что не всегда можно использовать основные для подготовки. К тренировочным аренам требований особых нет, лишь бы это была стандартная площадка, раздевалки, душевые. В том же Киеве найдется пара таких площадок.

Но если мы говорим о больших аренах, то на сегодняшний день в Украине ни одна ледовая арена не соответствует уровню проведения чемпионата мира. В первую очередь, по вместительности. Самая большая арена, которая у нас есть, – киевский Дворец спорта. Его максимальная загрузка в раскладке хоккея – чуть более 5000 зрителей. Это совсем никуда не годиться и нужна арена на 10 000 зрителей и более.

Но олимпийский турнир более скоротечный, чем чемпионат мира. Там чуть меньше команд и матчей. И организаторы сами принимают решение, сколько используют арен – одну или две, как это было, например, в 2014 году в Сочи. Там одна была временная, ее потом разобрали, и большой Дворец спорта. И к временным аренам по вместительности требований меньше, чем на чемпионатах мира. Там может быть и 5000-6000 зрителей.

Теоретически для Олимпиады, как вторая вспомогательная арена, Дворец спорта после приведения его в надлежащее состояние где-то мог бы подходить. Но с основной – без вариантов.

– Уже приценивались, сколько она может стоить?

– В разных странах арены будут стоить разные деньги. В США априори дороже в пару раз, потому что там очень большие затраты идут на оплату рабочей силы – людей. Потому что технологии по большому счету одинаковые. Если мы слышим, что в НХЛ возводят комплекс за 200-300 млн долларов, то мы должны понимать, что сама арена – это маленький кусочек, вокруг которого располагаются магазины, рестораны, выставочные залы и все, что угодно. На одном спорте такой комплекс не зарабатывает, а зарабатывает на всем антураже, которым начинен.

На наших северных соседей я бы сейчас не смотрел, потому что в России сейчас гигантомания. В Санкт-Петербурге за деньги одной известной газовой компании под чемпионат мира-2023 строят арену, которая будет вмещать более 20 000 зрителей. И там все гигантских размеров и с гигантскими бюджетами (порядка 545 млн долларов. – Ред).

Но классная арена-трансформер, которая нужна стране и на которой можно проводить концерты, спортивные соревнования и, в отличие от того же киевского Дворца спорта, можно было бы сегодня играть в хоккей, а завтра – в баскетбол, стоит денег. Здесь нужно говорить о цифре с 8 нолями в иностранной валюте.

– Когда мы готовились принять Евробаскет 2015 года, то строительство такой мультиспортивной арены в Киеве оценивалось что-то в районе 120 млн долларов.

– Это реальная цена. Если уже делать правильно, то можно сделать чуть-чуть дороже саму арену, но она либо будет дешевле в эксплуатации в дальнейшем, либо сможет больше зарабатывать. Даже если взять такой момент, как арена-трансформер. В том же Лос-Анджелесе три клуба базируются в "Стейплс-центре", у каждой команды 41 домашняя игра в сезоне. А если все они выходят в плей-офф, то каждый второй день на арене должен быть занят. Кроме того, людям еще нужно там тренироваться.

Поэтому под одной крышей, кроме основной арены, у них есть тренировочный лед и тренировочный зал для игровых видов спорта. В обычный день, когда нет турниров, арендовать большую арену – удовольствие не из дешевых. Маленькая площадка и будет стоить соответственно. А владельцам арены будет проще зарабатывать какие-то небольшие деньги, но не прикладывая никаких дополнительных усилий, потому что уже все построено и функционирует. И какой-нибудь концерт сегодня точно не должен отменять тренировку хоккейной команды в это же самое время. Это может быть интересным бизнес-проектом.

Плюс многое зависит от технологий. Чем качественнее материалы, тем проще эксплуатировать и меньше энергозатраты. Во Франции, Канаде и даже наши северо-восточные соседи по государственной программе построили больше 300 хоккейных площадок с бассейнами под одной крышей.

Ведь для того, чтобы что-то охладить, нужно что-то нагреть. И получается, что в бассейне нагревается вода и охлаждается площадка для льда.

Мы общались с канадцами, и при идеальных технологиях может быть до 80% экономии энергии. У нас такого не бывает, но если ты строишь каток и бассейн под одной крыше и 50% по его эксплуатации не платишь, то это уже хорошо. Ведь знаменитый фантанчик Дворца спорта – это не фонтан, а технологическая штука. Это место, куда сливается теплая вода с охлаждающего агрегата.

В Северной Америке арены – это огромной инвестиционный проект. Во многих городах таких, как Сиэтл, Лас-Вегас, арены в пользование команд отдают бесплатно. Потому что это заработок на всех остальных вещах, которые там есть. В нормальных странах есть эксплуатирующие компании, которые получают процент от дохода и забивают арену, допустим, на 200 дней в году мероприятиями, чтобы она была окупаемая.

К сожалению, у нас Дворец спорта сам занимается тем, чтобы заполнить себя событиями. Но зачастую это сводится к тому, что кто к ним позвонил, с теми и работают, но сами ничего не ищут, потому что нет личной заинтересованности.

Но, думаю, что арена на 12-15 тысяч мест в Киеве могла быть супер-эффективной с экономической точки зрения за неимением конкурентов.

– А вообще обсуждается вопрос постройки большой арены, даже если Украина не примет зимнюю Олимпиаду?

– Есть желающие инвесторы. Один как раз собирался строить арену под Евробаскет. Но проблема в том, что 100 с лишним миллионов долларов – это большие деньги. Ни у одного человека, даже крутого олигарха, такая сумма дома не лежит, как, скорее всего, и на счету, чтобы вот так легко снять и построить арену. Соответственно, так или иначе это кредиты или какие-то займы.

Но насколько выгодно брать кредит в Украине? Если будет решен вопрос, что большие проекты с определенной стоимостью идут по совсем другой ставке кредитования, то тогда можно о чем-то говорить. И плюс нужны гарантии со стороны государства, что оно действительно так и будет. Потому что нынешняя наша ставка удивляет весь мир. И человек строит одну арену, а в итоге заплатит как за полторы или даже две.

Но компаниям сейчас уже стало интереснее, потому что есть примеры эксплуатации даже маленьких катков, которые приносят прибыль. Киев со своей загрузкой льда только на уровне детских школ и любительских команд может "проглотить" спокойно еще три-четыре хоккейные арены, которые будут забиты с 6 утра и до 2 часов ночи. А большая арена может зарабатывать где-то больше, где-то меньше, но ежедневно. Мы же на самом деле остаемся и без больших концертных туров, потому что нам банально некуда привезти топовых артистов.

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