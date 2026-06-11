Хоккеист-чемпион из сборной России случайно застрелился в 23 года

Хоккеист системы омского "Авангарда" и клуба ВХЛ "Норильск" Егор Ядыкин погиб в возрасте 21 года в районе Салавата (Башкирия) в результате несчастного случая во время охоты. По данным источника, рядом с ним находился родственник, который также скончался после произошедшего.

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Инцидент произошёл во время поездки в лес. В автомобиле находилось охотничье ружье, которое, по предварительной информации, случайно сработало в момент, когда спортсмен потянулся с заднего сиденья вперёд. Ядыкин получил тяжелое огнестрельное ранение и погиб на месте.

После случившегося родственник сообщил о произошедшем в семейный чат. Позднее он покончил с собой.

Егор Ядыкин являлся воспитанником омской хоккейной системы. Ранние этапы подготовки он прошёл в детских командах, после чего в 13 лет переехал для продолжения карьеры в Подольск, где занимался в школе "Витязя". Позднее он оказался в структуре "Авангарда".

На уровне МХЛ Ядыкин дебютировал в 2021 году в составе "Омских Ястребов". За время выступлений в лиге он провёл 169 матчей и набрал 67 очков (27 голов и 40 результативных передач). В сезонах 2021/2022 и 2024/2025 становился бронзовым призёром, в 2022/2023 выиграл серебро, а также дважды завоёвывал юниорское чемпионство России.

В 2025 году хоккеист перешёл в клуб ВХЛ "Норильск", где провёл 18 матчей и отдал 3 результативные передачи.

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