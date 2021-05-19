ХК "Донбасс" узнал соперников в Лиге чемпионов

Действующий чемпион Украины ХК "Донбасс" узнал своих соперников по групповому этапу хоккейной Лиги чемпионов. В швейцарском Цюрихе бронзовая призерка Олимпийских игр Лара Штальдер вытащила соперников для украинской команды.

Соперниками дончан в групповом раунде первого исторического сезона украинской команды в хоккейной Лиге чемпионов стали:

Группа G

"Рунгстед" Дания

"Руан Драгонз" Франция

"Клагенфурт" Австрия

"Донбасс" Украина

Полные результаты жеребьевки группового раунда хоккейной Лиги чемпионов-2021/22:

Каждая команда сыграет по 6 матчей, лучшие две команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

Перед жеребьевкой участвующие команды были распределены по корзинам с 1 по 5 в соответствии с рейтингом CHL следующим образом:

В корзинах 1–4 были представлены команды из лиг акционеров (кроме ICEHL) и команды двух лиг с наивысшим рейтингом, а также победитель Континентального кубка IIHF. Корзины с первой по четвертую были разделены в соответствии со стандартной процедурой жеребьевки на шесть групп по четыре участника.

Порядок жеребьевки для корзин 1–4: первыми вытягивались команды из корзины 4, последними - команды из корзины 1.

Хоккейный клуб "Донбасс" был определен в корзину 5, вместе с участниками финального этапа олимпийской квалификации, который состоится в августе.

Таким образом в корзину 5 были определены:

"Клагенфурт" Австрия

"Больцано" Италия

"Ред Булл Зальцбург" Австрия

"Руан Драгонз" Франция

"Фриск Аскер" Норвегия

"Ястшембе" Польша

"Рунгстед" Дания

"Донбасс" Украина

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