ХК "Донбасс" узнал соперников в Лиге чемпионов
Действующий чемпион Украины ХК "Донбасс" узнал своих соперников по групповому этапу хоккейной Лиги чемпионов. В швейцарском Цюрихе бронзовая призерка Олимпийских игр Лара Штальдер вытащила соперников для украинской команды.
Соперниками дончан в групповом раунде первого исторического сезона украинской команды в хоккейной Лиге чемпионов стали:
Группа G
"Рунгстед" Дания
"Руан Драгонз" Франция
"Клагенфурт" Австрия
"Донбасс" Украина
Полные результаты жеребьевки группового раунда хоккейной Лиги чемпионов-2021/22:
Каждая команда сыграет по 6 матчей, лучшие две команды из каждой группы выйдут в плей-офф.
Перед жеребьевкой участвующие команды были распределены по корзинам с 1 по 5 в соответствии с рейтингом CHL следующим образом:
В корзинах 1–4 были представлены команды из лиг акционеров (кроме ICEHL) и команды двух лиг с наивысшим рейтингом, а также победитель Континентального кубка IIHF. Корзины с первой по четвертую были разделены в соответствии со стандартной процедурой жеребьевки на шесть групп по четыре участника.
Порядок жеребьевки для корзин 1–4: первыми вытягивались команды из корзины 4, последними - команды из корзины 1.
Хоккейный клуб "Донбасс" был определен в корзину 5, вместе с участниками финального этапа олимпийской квалификации, который состоится в августе.
Таким образом в корзину 5 были определены:
"Клагенфурт" Австрия
"Больцано" Италия
"Ред Булл Зальцбург" Австрия
"Руан Драгонз" Франция
"Фриск Аскер" Норвегия
"Ястшембе" Польша
"Рунгстед" Дания
"Донбасс" Украина
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