ХК "Донбасс" узнал соперников в Лиге чемпионов

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Хоккей
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Жеребьевка хоккейной Лиги чемпионов

Действующий чемпион Украины ХК "Донбасс" узнал своих соперников по групповому этапу хоккейной Лиги чемпионов. В швейцарском Цюрихе бронзовая призерка Олимпийских игр Лара Штальдер вытащила соперников для украинской команды.

Соперниками дончан в групповом раунде первого исторического сезона украинской команды в хоккейной Лиге чемпионов стали:

Группа G

  • "Рунгстед" Дания

  • "Руан Драгонз" Франция

  • "Клагенфурт" Австрия

  • "Донбасс" Украина

Полные результаты жеребьевки группового раунда хоккейной Лиги чемпионов-2021/22:

ХК "Донбасс" узнал соперников в Лиге чемпионов

Каждая команда сыграет по 6 матчей, лучшие две команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

Перед жеребьевкой участвующие команды были распределены по корзинам с 1 по 5 в соответствии с рейтингом CHL следующим образом:

ХК "Донбасс" узнал соперников в Лиге чемпионов

В корзинах 1–4 были представлены команды из лиг акционеров (кроме ICEHL) и команды двух лиг с наивысшим рейтингом, а также победитель Континентального кубка IIHF. Корзины с первой по четвертую были разделены в соответствии со стандартной процедурой жеребьевки на шесть групп по четыре участника.

Порядок жеребьевки для корзин 1–4: первыми вытягивались команды из корзины 4, последними - команды из корзины 1.

Хоккейный клуб "Донбасс" был определен в корзину 5, вместе с участниками финального этапа олимпийской квалификации, который состоится в августе.

Таким образом в корзину 5 были определены:

  • "Клагенфурт" Австрия

  • "Больцано" Италия

  • "Ред Булл Зальцбург" Австрия

  • "Руан Драгонз" Франция

  • "Фриск Аскер" Норвегия

  • "Ястшембе" Польша

  • "Рунгстед" Дания

  • "Донбасс" Украина

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