ХК 'Донбасс' досрочно выиграл регулярный чемпионат Украины

4 марта, в рамках 39-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч "Кременчук", который занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступил "Мариуполю" со счетом 4:5.

Кременчужане после потери очков отстают от "Донбасса", идущего на первом месте, на 8 баллов. При этом "Кременчуку" и "Донбассу" осталось сыграть 4 и 5 матчей до конца "регулярки" соответственно. Однако, при равенстве очков дончане имеют преимущество над "Кременчуком" по личным встречам.

Таким образом, после поражения "Кременчук" выбыл из гонки за первую строчку в таблице, что означает досрочную победу "Донбасса" в регулярном чемпионате.

Отметим, что дончане, заняв первое место в "регулярке", получают автоматическую путевку в полуфинал, команды со 2-го по 7-е место сразятся в четвертьфиналах до двух побед, а клуб, занявший 8-е место, не попадает в розыгрыш второго этапа соревнований.