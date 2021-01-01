Где смотреть Россия – Германия: расписание трансляций четвертьфинала МЧМ по хоккею
Молодежная сборная России по хоккею 2 января на чемпионате мира проведет свой четвертьфинальный матч против ровесников из Германии.
Поединок на льду спорткомплекса "Роджерс Плейс" в канадском Эдмонтоне начнется в 19:00 по киевскому времени (20:00 мск).
Украинские любители хоккея смогут поддержать любимую команду благодаря телетрансляции на канале Xsport. Кроме того, показ встречи в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч! Игра".
Поединок в прямом эфире также можно будет посмотреть на канале "Беларусь 5".
Полуфинал запланирован на 5 января (01:00 по киевскому времени). С кем сыграет победитель пары пока не известно, так как по регламенту молодежного чемпионата мира (МЧМ) четкой сетки плей-офф нет.
Перед полуфинальной игрой организаторы будут распределять четыре сборные по четырем критериям
итоговое место в турнирной таблице на групповом этапе
очки
разница забитых и пропущенных шайб
голы
Команда с первым номером посева проведет поединок против команды с четвертым, вторая сборная – с третьей.
Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы молодежного хоккейного мундиаля в Канаде ошиблись с графикой, переименовав сборную Россию.