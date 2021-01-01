Де дивитися Росія – Німеччина: розклад трансляцій чвертьфіналу МЧC з хокею

Молодіжна збірна Росії з хокею 2 січня на чемпіонаті світу проведе свій чвертьфінальний матч проти однолітків з Німеччини.

Поєдинок на льоду спорткомплексу "Роджерс Плейс" у канадському Едмонтоні розпочнеться о 19:00 за київським часом (20:00 мск).

Українські любителі хокею зможуть підтримати улюблену команду завдяки телетрансляції на каналі Xsport. Крім того, показ зустрічі в своїй ефірній сітці запланував російський мовник "Матч! Гра".

Поєдинок в прямому ефірі також можна буде подивитися на каналі "Білорусь 5".

Півфінал запланований на 5 січня (01:00 за київським часом). З ким зіграє переможець пари поки не відомо, так як за регламентом молодіжного чемпіонату світу (МЧС) чіткої сітки плей-фф немає.

Перед півфінальною грою організатори будуть розподіляти чотири збірні за чотирма критеріями

підсумкове місце в турнірній таблиці на груповому етапі

очки

різниця забитих і пропущених шайб

голи

Команда з першим номером посіву проведе поєдинок проти команди з четвертим, друга збірна – з третьою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори молодіжного хокейного мундіалю в Канаді помилилися з графікою, перейменувавши збірну Росію.