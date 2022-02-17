Где смотреть хоккей ОКР – Швеция: расписание трансляций полуфинала Олимпиады-2022

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Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) в пятницу, 18 февраля, проведет свой полуфинальный поединок группового хоккейного турнира на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Соперниками подопечных Алексея Жамнова будет команда Швеции.

Встреча начнется в 15:10 по киевскому времени (16:10 мск). В прямом эфире поединок покажут телеканалы "Россия-1", Беларусь 5 и Eurosport 1.

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Букмекеры отдают россиянам преимущество в этом противостоянии. На победу ОКР можно поставить с коэффициентом 2,10. Успех шведов конторы оценивают показателем 3,00. Ничья в основное время маловероятно и на этот итог встречи принимаются ставки с индексом 4,00.

Первыми полуфинальный матч Олимпиады-2022 проведут Финляндия и Словакия. Эта встреча начнется в 06:10 (время киевское).

Напомним, что ранее сборная Канады по хоккею бесславно вылетела с Олимпиады-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, необычный эпизод произошел во время матча олимпийского хоккейного турнира между мужскими сборными Швеции и Латвии 10 февраля. Один из скандинавов сыграл как заправский футболист.

Еще один забавный момент случился в премьерном матче хоккейного турнира Олимпиады-2022 между мужскими командами Швейцарии и ОКР.

Один из судей поединка пострадал от швейцарского игрока, оказавшись на льду. В игре же российские хоккеисты взяли верх (1:0) за счет автогола в конце первого периода.