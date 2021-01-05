Где смотреть Финляндия – Россия: расписание трансляций МЧМ по хоккею

Молодежная сборная России сыграет со сверстниками из Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира до 20 лет, который проходит в канадском Эдмонтоне на арене "Роджерс Плейс".

Прямую трансляцию поединка, который начнется в ночь с 5 на 6 января в 00:30 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале XSPORT. В РФ встречу покажет "Первый канал", а в Беларуси – "Беларусь 5".

Спортивные аналитики считают соперников достаточно равными, но отдают небольшое предпочтение россиянам. Поставить на их победу в основное время можно за 2,30, на ничью – за 4,20, а успех Финляндии оценивается котировкой 2,50. Что касается победителя матча, то на выигрыш сборной РФ выставлен коэффициент 1,80 против 1,95.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале россияне упустили шанс взять реванш у Канады за невероятно обидное поражение в прошлогоднем финале МЧМ. Североамериканские хоккеисты разгромили соперников со счетом 5:0.

Финляндия не смогла выйти в финал, проиграв сборной США с результатом 3:4.