Фетисов заявил, что забаненную Россию 'должны будут попросить' вернуться на международную арену, и стал посмешищем

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о текущей ситуации с отстранением российских спортсменов от международных соревнований. Он отметил, что подход, основанный на просьбах и жалобах, не приведет к успеху.

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"Клянчить, проситься – бессмысленно. Они должны будут попросить нас вернуться обратно. А для этого мы должны уважать сами себя – поднять статус чемпиона России, обладателя Кубка России, гран-при России", – подчеркнул он в эфире Rutube-канала Романа Костомарова.

Фетисов напомнил, что Россия, несмотря на исторические трудности, всегда умела развивать спорт. "Мы до Великой Отечественной войны вообще не участвовали в соревнованиях, нас не пускали. Но когда мы победили, поехали на Олимпиаду в Хельсинки и стали элитной спортивной страной", – добавил он.

Говоря о современной ситуации, Фетисов выразил возмущение низким интересом к национальным чемпионатам. "Меня бесит, когда смотришь чемпионат страны по телевизору, а на трибунах людей нет. Только фигурное катание собирает залы. А как мы хотим поддерживать спортсменов, которых незаслуженно обидели международные организации?"

Завершая, он призвал сосредоточиться на внутреннем развитии и подчеркнул важность самоуважения. "Закон сильных гласит: сам себя не уважаешь – никто уважать не будет", – заключил Фетисов.

Такие пафосные речи ближайшего друга Путина спровоцировали бурные комментарии у соотечественников.

"Вы сами на себя вылили ушат с дерьмом и теперь хотите чтобы с вами как и раньше здоровались и обнимались", "Славик, хватит "топить" страну в совок… Мы хотим современную и успешную страну. Вы (ваше поколение) обделались по полной", "Ты расскажи, ты чо сюда приперся, свалив отсюда как ошпаренный в союзные времена! Припёрся вещать то, от чего сам свалил...Вещает нам ежедневно еврейскую повестку дня...", "Все так, уже наколенники надевают ради нас, чтоб ползти с мольбой о возвращении", – не сдерживают эмоций юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, совет IIHF весной 2022 года отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок из-за полномасштабного вторжения в Украину. В феврале 2024 года организация продлила санкции на сезон-2024/25.

После этого двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов набросился с оскорблениями на руководителей IIHF и ее президента Люка Тардифа.

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