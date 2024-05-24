'Это смешно!' Чемпион ОИ из РФ высказался о ЧМ по хоккею, где играют 'какие-то Дания или Швейцария'

Двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев неоднозначно высказался о чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Чехии. Бывший нападающий сборной СССР отметил, что сейчас на первенстве имеют успех команды, которые ранее даже не участвовали в турнире.

Об этом Мальцев заявил в интервью изданию "ВсеПроСпорт". По словам победителя игр в Саппоро-72 и Инсбруке-76, у него нет уверенности в том, что сборная России сейчас сумела преодолеть хотя бы один раунд плей-офф чемпионата, участие в котором принимают "какие-то Дания и Швейцария".

"Сейчас такой хоккей, сейчас не можешь сказать, кто выиграет, а кто проиграет. Сейчас играют там такие страны, какие-то Дания или Швейцария стали играть в хоккей, это смешно для нас, раньше-то как было! А сейчас не знаю, как бы сыграли. Мы теряем игровой ритм. Нет никакой уверенности, что сейчас Россия бы дошла до полуфинала", – сказал бывший хоккеист.

Отметим, что сборная Швейцарии сыграет с командой Канады в полуфинале ЧМ-2024. Датчане же заняли седьмое место в группе А и сохранили прописку в элитном дивизионе мирового хоккея.

Как сообщал OBOZ.UA, четвертьфинал ЧМ по хоккею между сборными Финляндии и Швеции завершился настоящей драмой.

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