Экс-хоккеист ЦСКА: предлагали получить российский паспорт, но я украинец и хочу играть за сборную Украины

19-летний украинский хоккеист Артур Чолач вошел в историю, когда его под общим 190-м номером выбрал на драфте НХЛ клуб "Вегас Голден Найтс". Чолач стал первый за 14 лет украинским игроком, который пробился в сильнейшую хоккейную лигу планеты.

До "Вегаса" его на драфте Канадской хоккейной лиги выбрал под третьим номером клуб "Берри Колтс".

We've selected defenseman Artur Cholach with the 190th pick!!! #VegasBorn pic.twitter.com/NDS0ndUdiC — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) July 24, 2021

Ранее защитник киевского "Сокола" выступал в Россию за юношеские команды ЦСКА, где ему предлагали карьерные перспективы в обмен на российское гражданство. По словам львовянина, паспорт РФ помог бы ему закрепиться в России во взрослом хоккее.

Видео дня

"Но я украинец и хотел играть за нашу сборную. Для меня это важно. Поэтому от принятия российского гражданства отказался, а потом решил улететь в США и попробовать свои силы там", – цитирует Чолача sport.ua.

Чолач признался что у него есть договоренность с "Берри Колтс", что его отпустят в декабре на молодежный чемпионат мира.

"Я хочу играть за сборную Украины и не теряю возможности приехать в ее ряды", – подытожил хоккеист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая футболист киевского "Динамо" отказался выступать за сборную Украины. Чемпион мира U-20 в составе "желто-синих" принял гражданство Грузии и будет защищать цвета этой страны.