Дубль Мельникова принес СК 'Сокол' победу над 'Краматорском'

4 января в первом матче 2022-го года сошлись "Краматорск" и СК "Сокол". Эта встреча состоялась в рамках 7-го тура чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч.

При том, что матч активнее начал "Краматорск" и в целом перебросал своих оппонентов со счетом 15:9, открыть счет первыми удалось игрокам СК "Сокол". Воспользовавшись оплошность оппонентов, первый гол в матче забросил Сергей Мельников, а на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом гостей.

Во второй двадцатиминутке хозяевам удалось восстановить паритет - на экваторе периода Макар Ваулин феерическим голом фактически с нулевого угла прошил Даниила Яковлева и стал автором первого гола "Краматорска" в ворота СК "Сокол" в сезоне.

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На старте третьего отрезка встречи Сергей Мельников сделал дубль и снова вывел киевский клуб вперед. После пропущенного гола краматорчане не на шутку активировались в атаке, но так и не смогли прошить ворота Данила Яковлева еще раз. А вот киевляне смогли еще раз отметиться во владениях Виталия Труса - итоговый счет 3:1 на табло установил Егор Иванов.

"Краматорск" - СК "Сокол" 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 Мельников (Иванов), 08:31; 1:1 Ваулин (Бердникс), 30:26; 1:2 Мельников (Шахворостов, Иванов), 43:20; 1:3 Иванов (Халиков, Костицын, больш.), 56:25;

Краматорск: Трус (Кучер); Бабрусев - Мальцев, Бердникс - Ваулин, Афанасьев - Кругляков; Градович - Сёмочкин - Столяренко (К), Жвачкин (А) - Афанасьев - Сергиевский, Тимченко - Калинычев - Кобыльник, Дуюн - Сирченко - Середницкий.

СК Сокол: Яковлев (Оганджанян); Дорофеев - Халиков, Шуленин - Мицкевич, Фроленко - Петрухно, Моксунен - ; Шахворостов - Марченков - Костицын, Мельников - Беляков - Иванов, Никоноров - Олейник - Амиров, Курах - Хирса.