"Донбасс" оформил третью победу над "Днепром" в полуфинале плей-офф УХЛ

4 апреля, в Херсоне "Днепр" и "Донбасс" провели третий матч полуфинальной серии плей-офф УХЛ Париматч.

Более активно матч начали гости, перебросав своих оппонентов фактически в два раза за первые 20 минут встречи - 16:7. Такая активность вылилась в сразу две заброшенные шайбы - на экваторе периода счет открыл Льлька, а спустя 7 минут Монс прошил ворота Хомутова в большинстве.

Провальным для "щук" стал второй период встречи - дончане усилиями Пересунько, Ляльки и Журавлёва сделали счет 5:0 на табло в свою пользу. И только после этого "Днепр" смог распечатать ворота Трифонова - Крысанов забросил свой первый гол в плей-офф и открыл счет для своей команды в этом матче. Под завесу периода дончанам удалось побить рекорд своей результативности в серия с "Днепром" - Сигарёв отличился в воротах Гурко, сменившего Хомутова.

На старте третьего отрезка встречи команды устроили настоящую голевую феерию - на две шайбы от Пересунько и Кобелева "Днепр" ответил тремя голами, установив счет 4:8 на табло. После экватора периода херсонцы насели на ворота "Донбасса", но забросить еще раз у них так и не удалось.

Матч завершился победой донецкого клуба со счетом 8:4 и этот поединок стал самым результативных в истории очных встреч "Донбасса" и "Днепра".

"Днепр" - "Донбасс" 4:8 (0:2, 1:4, 3:2)

Счет в серии - 0:3

Шайбы: 0:1 Лялька (Буценко), 08:23; 0:2 Монс (Туркин, Казаковцев, больш.), 15:56; 0:3 Пересунько (Лялька, Журавлев), 25:33; 0:4 Льлька (Пересунько, Буценко), 28:53; 0:5 Журавлёв (Сигарёв, Бирюков), 31:03; 1:5 Крысанов (Галеев), 33:18: 1:6 Сигарёв (Захаров), 39:43; 2:6 Крысанов (Галеев, Ратушный), 40:56; 2:7 Пересунько (Лялька, Буценко), 41:24; 3:7 Янишевский (Панасенко, Гасников), 42:00; 4:7 Янишевский (Панасенко, Гуляев), 44:43; 4:8 Кобелев (Туркин, Монс), 46:09.

Днепр: Хомутов (Гурко - с 31:03 до 42:00); Ратушный - Гуляев, Декало - Сирченко, Афанасьев (К) - Чернышенко; Швецов - Гасников (А) - Панасенко, Болотин - Галеев - Каракулько, Янишевский (А) - Крысанов - Дурдыев, - Борисов.

Донбасс: Трифонов (Дьяченко); Кожевников - Пангелов-Юлдашев, Горечишников - Колесниковс, Кобелев - Журавлёв; Монс - Туркин (А) - Казаковцев, Шишлянников - Бирюков - Сигарёв, Лялька (А) - Буценко - Пересунько, Милёхин - Карамнов - Захаров (К).