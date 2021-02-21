'Донбасс' благодаря ударному третьему периоду одолел 'Краматорск'

20 февраля, состоялся стартовый поединок 36-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч между "Донбассом" и "Краматорском". Для команд этот поединок стал историческим, так как эта первая встреча в этом году, которая состоялась при поддержке болельщиков на трибунах.

Начало поединка прошло в равной борьбе, на опасные атаки "Донбасса" краматорчане также отвечали острыми моментами. Однако ближе к середине первой 20-минутки дончанам удалось изменить нули на табло – Коренчук огорчил Короваева. Ближе к концу периода подопечные Микульчика пропустили вторую шайбу. После невероятной передачи Бирюкова отличился Сигарёв.

Второй игровой отрезок активнее начали хоккеисты "Краматорска", которые уже на пятой минуте сократили отставание – в борьбу краматорчан вернул Геворкян. Гости на протяжении всего периода больше угрожали воротам соперника, но сравнять счет им так и не удалось. Отлично со своей работой справлялся Трифонов.

Заключительная 20-минутка осталась за дончанами – Лялька, Горечишников и Захаров по очереди отличились в воротах краматорчан. Итог встречи – 5:1 в пользу "Донбасса".

"Донбасс" - "Краматорск" 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 Коренчук (Лялька, Кожевников), 09:06; 2:0 Сигарёв (Пангелов-Юлдашев, Бирюков), 17:25; 2:1 Геворкян (Гринкевич, Олейник), 24:38; 3:1 Лялька (Туркин, Монс), 46:06; 4:1 Горечишников (Милёхин, Пересунько), 47:46; 5:1 Захаров (Туркин), 48:09.

Донбасс: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев - Тунхузин, Кожевников - Курбатов, Горечишников - Журавлёв; Монс - Туркин - Захаров (К), Шишлянников - Бирюков - Сигарёв, Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Милёхин - Карамнов - Пересунько.

Главный тренер - Игорь Чибирев.

Краматорск: Короваев (Шевчук); Мальцев - Фирсов, Люльчук - Воронин, Большаков - Таран; Кривошапкин - Ковалев - Жвачкин (А), Цыпнятов - Золотухин - Ромащенко, Геворкян - Гринкевич - Олейник, Панков - Столяренко (К) - Сурсов.

Главный тренер - Павел Микульчик.