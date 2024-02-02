'Дебилизм': Фетисов наехал на Латвию и потребовал заниматься 'построением мостов' с Россией

Знаменитый российский хоккеист Вячеслав Фетисов оскорбительно высказался в адрес Латвии, которая запретила своим спортсменам соревноваться с командами из РФ и Беларуси. Олимпийский чемпион обозвал друзей Украины дебилами, решения которых в будущем необходимо будет отменить.

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Об этом Фетисов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Обладатель Кубка Стэнли выразил уверенность в том, что ситуация в мире "точно поменяется", а спорт должен оставаться "главной силой, построением мостов", забыв о том, что его страна нарушает все правила, в том числе "олимпийское перемирие" в 2022 году, когда напала на Украину.

"Мне смешно от этих новостей, но хрен с ними. Не хотят они с нами играть, пусть не играют. Мы от этого ничего не потеряем. Как можно принимать законы, которые рано или поздно придется менять? В мире ситуация точно поменяется. Общепринятые нормы о спорте всегда являлись главной силой, построением мостов. Это уже будут соревнования безумия, иначе я назвать это не могу. Дебилизм. Я всегда цитирую Сергея Викторовича Лаврова, он нашел правильное определение бездарным политикам, которые принимают безумные решения, не имеющие никакого смысла. Так что тут дебилизм в полном его проявлении", – сказал Фетисов.

До этого олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал Россию захватить власть в Международном олимпийском комитете. А бывший министр спорта РФ Павел Колобков потребовал от МОК дисквалифицировать Латвию.

Как сообщал OBOZ.UA, российский пловец Евгений Рылов отказался участвовать в Олимпиаде-2024 из-за условий допуска. Также Игры в Париже бойкотировала сборная РФ по художественной гимнастике. Кроме того, пропустит соревнования фехтовальщица Софья Великая.

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