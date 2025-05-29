Чемпион ОИ из РФ заявил о незаменимости России и был высмеян

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов пожаловался на недопуск сборной России к Олимпиаде и заявил, что Игры "трудно представить" без россиян. Болельщики обвинили его в лицемерии и напомнили о войне.

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Двукратный олимпийский чемпион назвал решение МОК "печальным" и предположил, что рано или поздно Россия всё равно вернётся: "Хочется посмотреть в глаза этим людям, когда мы снова будем участвовать на чемпионате мира и Олимпийских играх".

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не будет допущена к участию в турнире. МОК отметил, что рекомендации по недопуску остаются в силе, а федерация будет им следовать.

В соцсетях заявления Михайлова вызвали раздражение. "Ещё труднее было представить причину, по которой нас не допускают. А кто-то взял и исполнил", – написал shahmur. "Он прекрасно понимает, что идёт война, и сам её поддерживает. А теперь ещё и на ОИ захотел", – добавил владимир локотко.

"Если бы не клеветал на Гашека, может быть, и допустили бы", – вспомнил Vasily Ivanov. А bomzerub подытожил: "Накати с Кожевниковым по паре стаканов – и представишь Олимпиаду".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Михайлов возмутился решению Международной федерации хоккея (IIHF) не допустить сборную России к Олимпийским играм 2026 года. Представитель РФ раскритиковал президента организации Люка Тардифа и потребовал ее разогнать.

Совет IIHF весной 2022 года отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок из-за полномасштабного вторжения в Украину. В феврале 2024 года организация продлила санкции на сезон-2024/25.

Хоккеисты из РФ впервые не выступят на Олимпийских играх. До этого из восьми турниров они сумели победить в одном – в 2018-м году, в котором не выступали ведущие игроки топ-сборных, представители страны-агрессора в финале лишь в дополнительное время сломили сопротивление команды Германии.

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