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Чемпион НХЛ съел из Кубка Стэнли украинский борщ. Фотофакт

Максим Иншаков
Хоккей
1 минута
174
Чемпион НХЛ съел из Кубка Стэнли украинский борщ. Фотофакт

Латвийский хоккеист Теодорс Блюгерс спровоцировал ажиотаж в соцсетях, показав фотографию с тем, что он делает с Кубком Стэнли. 29-летний форвард пообедал борщом из трофея, который привез показать землякам.

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Блюгер стал вторым латвийцем в истории после Сандиса Озолиньша, которому удалось выиграть самый заветный хоккейный трофей. Первое, что он сделал когда приехал домой — поел из него свое любимое блюдо — бабушкин украинский борщ.

Чемпион НХЛ съел из Кубка Стэнли украинский борщ. Фотофакт

Затем маме спортсмена пришлось хорошо вымыть "посуду".

Чемпион НХЛ съел из Кубка Стэнли украинский борщ. Фотофакт

После этого трофей был выставлен в музее "Рижская биржа" на Домской площади. Посмотреть на знаменитую серебряную вазу пришли сотни любителей хоккея.

Латвийский нападающий не участвовал в финальной серии Кубка Стэнли, но сыграл в шести матчах плей-офф, набрав два результативных балла и имея положительный коэффициент эффективности +1.

Чемпион НХЛ съел из Кубка Стэнли украинский борщ. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия элемент "Культура приготовления украинского борща" был внесен в Список нематериального культурного наследия, требующий немедленной охраны. Таким образом, блюдо официально признали украинским.

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