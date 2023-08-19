Чемпион НХЛ съел из Кубка Стэнли украинский борщ. Фотофакт

Латвийский хоккеист Теодорс Блюгерс спровоцировал ажиотаж в соцсетях, показав фотографию с тем, что он делает с Кубком Стэнли. 29-летний форвард пообедал борщом из трофея, который привез показать землякам.

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Блюгер стал вторым латвийцем в истории после Сандиса Озолиньша, которому удалось выиграть самый заветный хоккейный трофей. Первое, что он сделал когда приехал домой — поел из него свое любимое блюдо — бабушкин украинский борщ.

Затем маме спортсмена пришлось хорошо вымыть "посуду".

После этого трофей был выставлен в музее "Рижская биржа" на Домской площади. Посмотреть на знаменитую серебряную вазу пришли сотни любителей хоккея.

Латвийский нападающий не участвовал в финальной серии Кубка Стэнли, но сыграл в шести матчах плей-офф, набрав два результативных балла и имея положительный коэффициент эффективности +1.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия элемент "Культура приготовления украинского борща" был внесен в Список нематериального культурного наследия, требующий немедленной охраны. Таким образом, блюдо официально признали украинским.

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