Экс-наставник российской хоккейной сборной Владимир Плющев эмоционально отреагировал на слова капитана сборной Латвии Каспарса Даугавиньша, который высказался против допуска России на Олимпиаду, пока продолжается война в Украине. Плющев обвинил латвийца в попытке "самоутвердиться за счёт болтовни", назвав это "синдромом Гашека"

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"Сейчас идёт антироссийская кампания. А завтра все будут в попу нас целовать – и он будет. Это люди такие", – цитирует 69-летнего специалиста "Спорт-Экспресс".

По мнению Плющева, слова Даугавиньша "не имеет веса", и решать вопрос допуска России к Играм должны не хоккеисты, а официальные инстанции.

Однако такой выбор выражений вызвал волну насмешек в соцсетях. Пользователи в жёсткой форме раскритиковали тренера за риторику:

"Ну сам-то Плющев давно целует." – "Плющев, не все же такие, как ты." – "К сведению Плюшева: идёт не кампания, а война." – "Ой, дурак..." – "Почему этих особей так волнует целование их пятой точки? Это их смысл жизни?" – "Пропаганда нетрадиционных ценностей? Влажные мечты?" – пишут юзеры.

Некоторые комментаторы даже провели параллели с заявлениями из других стран, подчеркнув, что одержимость "целованием" выглядит странно и комично.

Для справки: Владимир Анатольевич Плющев (род. 2 августа 1955 года в Москве) — российский хоккейный тренер, известный по успешной работе с юношескими и молодёжными сборными России в начале 2000-х. Он начал как игрок, выступал за молодёжную команду ЦСКА и клуб СКА Свердловск. По профессии — подполковник КГБ, позже работал юристом Федерации хоккея России и тренером.

На посту главного тренера сборных разных возрастов Плющев добился трёх золотых медалей на чемпионатах мира: в 2000 (U17), 2001 (U18) и 2002 (молодёжная сборная). В 2003 году возглавил национальную сборную России, но занял лишь седьмое место на чемпионате мира. Также тренировал молодёжку в 2010 (6-е место), и казахстанский клуб "Казцинк-Торпедо" в сезоне 2013/14.

В декабре 2013 года привёл студенческую сборную Казахстана к серебру на Универсиаде. В 2015 году стал главным арбитром КХЛ, но покинул этот пост в 2016 году. Заслуженный тренер России.

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