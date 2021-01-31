'Белый Барс' отыгрался с 0:2 и впервые в сезоне обыграл 'Днепр' в УХЛ

31 января, в Белой Церкви 30-й тур регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч продолжили "Белый Барс" и "Днепр".

Первый период команды хоть и начали активно, но прошить голкиперов за первые 20 минут встречи так и не удалось. Команды играли на встречных курсах, обмениваясь хорошими голевыми моментами, но Кучер и Петров не позволили загореться красной лампочке за своими воротами.

Второй период вышел более результативным, чем первый, однако, забивать команды начали только на экваторе двадцатиминутки. Сначала голевым дублем выстрелил Чернышенко, но уже спустя 11 секунд Бородай отквитал одну шайбу. Таким образом, на второй перерыв команды ушли с минимальным преимуществом "Днепра".

На третий период белоцерковцы вышли с мотивацией сравнять счет и во второй половине двадцатиминутки их активные атаки дали свой результат - сначала Ядловский мощным броском от синей линии отправил шайбу в ворота Петрова и сравнял цифры на табло, а потом Благой впервые в матче вывел белоцерковцев вперед.

Под конец периода "Днепр" сменил голкипера на шестого полевого игрока, но и это не помогло им сравнять счет и перевести матч в овертайм. Шайба Благого стала победной для "Белого Барса", что означало первую победу белоцерковцев над херсонским в этом сезоне.

"Белый Барс" - "Днепр" 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Шайбы: 0:1 Чернышенко (Воробьёв), 35:18; 0:2 Чернышенко (Каракулько), 38:21; 1:2 Бородай (Ружников), 38:31;2:2 Ядловский (Ружников), 47:41; 3:2 Благой (Бабинец, Даниленко), 55:18;

Белый Барс: Кучер (Бесхлебный); Грицюк - Гребеник (А), Логач - Портной, Сушков - Ядловский (А), Собко - Будько; Благой (К) - Даниленко - Бабинец, Удовиченко - Ружников - Бородай, Брага - Качан - Пойманов, Грабовецкий - Лесников.

Днепр: Петров (Хомутов); Декало - Сирченко, Белоусов - Ратушный, Афанасьев (К) - Матусевич, Дурдыев - Гуляев; Янишевский (А) - Гасников (А) - Галеев, Каракулько - Крысанов - Швецов, Чернышенко - Воробьёв - Целогородцев, Панасенко - Борисов - Никонов.