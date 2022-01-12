'Белый Барс' добыл два очка в выездном матче с 'Альтаиром'

11 января в рамках 9-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Альтаир" сыграл с "Белым Барсом".

В первом периоде счёт открыли гости – Владислав Куцевич обыграл Богдана Дьяченко. "Барсы" удвоили преимущество, отметившись в меньшинстве, Дмитрий Попережай мощным броском забросил шайбу в ворота. Белоцерковцы не сбавляли обороты – Юрий Качан направил шайбу в верхнюю девятку. "Альтаир" создавал ответные моменты, стараясь сократить отрыв до перерыв, но в раздевалки команды ушли не изменив счёт.

Во втором периоде команды обменивались моментами, не давая расслабиться вратарям. "Белый Барс" реализовал момент – первую шайбу во взрослом хоккее забросил Назар Собко. Подопечные Владимира Карабаджака атаковали ворота Василия Полгородника, но вратарь защищал свои владения.

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В завершающей двадцатиминутке "барсы" продолжили набирать обороты – Сергей Кулешов забросил пятую шайбу команды. "Альтаир" собрался и распечатал ворота Василия Полгородника – Илья Крикля реализовал большинство. Матч завершился со счётом 1:5.

"Альтаир" - "Белый Барс" 1:5 (0:3, 0:1, 1:1) Шайбы: 0:1 Куцевич (Говорушко, Попережай), 06:27; 0:2 Попережай, 11:24; 0:3 Качан (Лесников, Брага), 14:28; 0:4 Собко (Геворкян, Семенов), 29:25; 0:5 Кулешов (Говорушко, Грицюк, больш.), 41:26; 1:5 Крикля (Трандафилов, Сидоренко, больш.), 48:20

"Альтаир": Дьяченко (Терлецкий - с 41:26); Игнатенко - Реснянский, Мельник - Папуна, Бортников - Раскин, Данфорт - Терёшин; Кочетков - Буценко (К) - Коренчук (А), Сидоренко - Крикля - Трандафилов (А), Луговой - Дубский - Яйлов, Ханенко - Олейник - Кобиков.

"Белый Барс": Полгородник (Квасенко); Алексюк (А) - Шистеров, Кулешов - Грицюк, Наливайко - Селин, Собко; Лесников (А) - Качан - Брага, Говорушко - Куцевич (К) - Семёнов, Удовиченко - Собченко - Попережай, Микитюк - Геворкян.

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