Андрей Денискин удален до конца матча за расизм в отношении игрока 'Донбасса'. Видео

Сегодня, 26 сентября, состоялся стартовый матч 4 тура Украинской хоккейной лиги - "Кременчук" принимал донецкий "Донбасс".

На 36-й минуте матча форвард "Кременчука" Андрей Денискин был наказан за расистские жесты в отношении игрока "Донбасса" Джейлена Смерека. Хоккеист получил дисциплинарный штраф, и был удалён с площадки до конца игры.

Такое поведение хоккеистов на площадке недопустимо в рамках цивилизованного общества. Отметим, что против игрока "Кременчука" будет открыто дисциплинарное производство.