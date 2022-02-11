'Альтаир' отыгрался с 0:3 и в драматичном матче добыл первую победу в сезоне

10 февраля в рамках 18-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Альтаир" сыграл с "Белым Барсом".

В первом периоде команды обменивались моментами, но до конца игрового времени так и не отметились забитыми голами. Разница бросков в створ в ворот составила 12:9 в пользу "Белого Барса", однако на перерыв команды ушли, оставив интригу первого гола.

Во втором периоде подопечные Константина Буценко достигли своей цели – сначала Владимир Алексюк вывел свою команду вперёд, а затем Дмитрий Попережай забросил шайбу, обеспечив белоцерковцам уверенное преимущество.

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В завершающей двадцатиминутке гости не сбавляли обороты – Юрий Качан на гросмейтерской паузе забросил третью шайбу "барсов". Однако, после третьего пропущенного гола "Альтаир" показал характер и забросил сразу три шайбы за 45 секунд, сравняв счет на табло.

Сначала Никита Буценко реализовал большинство, а затем Илья Крикля и Денис Кочетков сравняли счёт, позволив команде совершить феерический камбэк! Почувствовав вкус заброшенных шайб, подопечные Владимира Карабаджака завелись и Илья Коренчук впервые в матче вывел свою команду вперёд.

Под занавес третьего периода "Белый Барс" пошел ва-банк и снял голкипера, стараясь разыграть лишнего игрока, но пропустил - в пустые ворота шайбу направил новичок дружковцев Илья Олендаренко. Матч завершился исторической победой "Альтаира" со счётом 5:3.

"Альтаир" - "Белый Барс" 5:3 (0:0; 0:2; 5:1) Шайбы: 0:1 Алексюк (Брага, Маландин), 24:43; 0:2 Попережай (Семёнов, Зинченко), 29:44; 0:3 Качан, 48:53; 1:3 Буценко (Игнатенко, Кочетков, больш.), 51:02; 2:3 Крикля (Трандафилов, Сидоренко), 51:26; 3:3 Кочетков (Олендаренко, Коренчук), 51:47; 4:3 Коренчук (Игнатенко, Олендаренко, больш.), 53:29; 5:3 Олендаренко, 59:08

"Альтаир": Дьяченко (Терлецкий); Игнатенко - Олендаренко, Раскин - Реснянский, Мельник - Папуна, Бортников; Коренчук (А) - Буценко (К) - Кочетков, Трандафилов (А) - Крикля - Сидоренко, Кобиков - Дубский - Луговой, Ханенко - Яйлов.

"Белый Барс": Полгородник (Квасенко); Собко - Зинченко, Лесников - Алексюк, Грицюк ; Говорушко - Куцевич - Никоноров, Геворкян - Семёнов - Попережай, Маландин - Качан - Брага, Микитюк - Курах.