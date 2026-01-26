'Харьковские Соколы' при поддержке корпорации 'Здоровье' борются в Суперлиге и уделяют внимание социальным инициативам

Баскетболисты сейчас находятся на серии из пяти подряд побед в Суперлиге и занимают вторую строчку турнирной таблицы. Несмотря на все обстоятельства клуб продолжает действовать в Харькове. В рамках социальной ответственности игроки накануне Нового года провели очередную открытую тренировку для юных баскетболистов.

Прошлый календарный год харьковские баскетболисты закончили на второй строчке Суперлиги. Также перед самым Новым годом из аренды вернулся Вячеслав Киктев. Первую часть сезона он выступал за БК "Запорожье", за в каждом из четырнадцати матчей первой части регулярного сезона Суперлиги. Сейчас он усилит родную команду, пока часть игроков восстанавливается после травм. В начале года возобновились игры в Суперлиге. Из-за запрета проведения матчей в Харькове "Соколы" играли домашние баблы в Днепре и одержали две победы перед своими болельщиками. Особенно важной стала победа над "Киев-Баскет" — ближайшим соперником по чемпионату.

После победы в Черкассах "Харьковские Соколы" находятся на серии из пяти подряд побед в Суперлиге и занимают вторую строчку турнирной таблицы.

Перед праздниками состоялась баскетбольная встреча "Харьковских Соколов" и детей из детской баскетбольной школы "Junior". Совместная тренировка двух поколений стала еще одним подтверждением, что будущее харьковского баскетбола формируется уже сегодня.

Несмотря на напряженный игровой и подготовительный график клуб значительное внимание уделяет популяризации спорта и поддержке начинающих спортсменов. Это видение разделяет и их надежный партнер — корпорация "Здоровье". Фармацевтическая корпорация уже много лет занимается молодыми борцами, а также поддерживает различные социальные инициативы.

— Мы всегда поддерживаем такие проекты, ведь они закладывают фундамент здоровья и спортивной мощи у наших детей. Харьков гордится своими спортсменами, и мы точно знаем, что кто-то из них в будущем будет прославлять Украину на мировых аренах. Спасибо нашим партнерам, которые проводят такие инициативы. Спасибо защитникам за то, что имеем такую возможность. Со своей стороны делаем все возможное, чтобы поддерживать ВСУ и развивать экономику страны, — отметил Александр Доровской, основатель ООО "Корпорация "Здоровье"".