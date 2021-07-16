Во сколько и где смотреть Гран-при Великобритании: расписание трансляций исторического этапа Формулы-1

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Формула-1
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Во сколько и где смотреть Гран-при Великобритании: расписание трансляций исторического этапа Формулы-1

В чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 17-18 июля состоится Гран-при Великобритании. На нем впервые в истории квалификационные заезды пройдут в новом формате.

Десятый этап сезона примет легендарный автодром "Сильверстоун". Гонщикам предстоит преодолеть 52 круга по 5891 метр каждый.

Гран-при Великобритании принимает трасса в Сильверстоуне.

Изюминкой этапа станет новый формат квалификации. Места на стартовой решетке гонщики разыграют в мини-гонке на 100 километров. Победитель спринта будет считаться обладателем поул-позишн и заработает три очка в личный зачет.

Видео дня
В Сильверстоуне пилоты преодолеют свыше 300 километров.

Увидеть историческое событие можно будет благодаря прямой трансляции на украинском телеканале Seatanta Sports. Также эфир из Сильверстоуна проведут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Арена".

Вашему вниманию полное расписание Гран-при Великобритании

17 июля (суббота)

18:30. Квалификация

18 июля (воскресенье)

17:00. Гонка

Квалификация впервые пройдет в новом формате.

Напомним, в общем зачете лидирует Макс Ферстапен из Red Bull, который на 32 очка опережает действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона из Mercedes.

Общий зачет сезона-2021 Формулы-1.

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