Во сколько и где смотреть Гран-при Великобритании: расписание трансляций исторического этапа Формулы-1

В чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 17-18 июля состоится Гран-при Великобритании. На нем впервые в истории квалификационные заезды пройдут в новом формате.

Десятый этап сезона примет легендарный автодром "Сильверстоун". Гонщикам предстоит преодолеть 52 круга по 5891 метр каждый.

Изюминкой этапа станет новый формат квалификации. Места на стартовой решетке гонщики разыграют в мини-гонке на 100 километров. Победитель спринта будет считаться обладателем поул-позишн и заработает три очка в личный зачет.

Видео дня

Увидеть историческое событие можно будет благодаря прямой трансляции на украинском телеканале Seatanta Sports. Также эфир из Сильверстоуна проведут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Арена".

Вашему вниманию полное расписание Гран-при Великобритании

17 июля (суббота)

18:30. Квалификация

18 июля (воскресенье)

17:00. Гонка

Напомним, в общем зачете лидирует Макс Ферстапен из Red Bull, который на 32 очка опережает действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона из Mercedes.

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