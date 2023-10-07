В Формуле-1 досрочно определился чемпион мира

Нидерландский гонщимк Макс Ферстаппен стал чемпионом мира по автогонкам в классе Формула-1. Лидер команды Red Bull за 5 этапов до конца сезона завоевал самый главный титул мирового автоспорта.

Его партнер по команде и главный конкурент Серхио Перес сошел в спринте на Гран-при Катара и потерял математические шансы обогнать напарника.

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Ферстаппен выиграл третий титул после успехов в 2021 и 2022 годах.

Нидерландский гонщик сравнялся с Джеком Брэбэмом, Джеки Стюартом, Ники Лаудой, Нельсоном Пике и Айртоном Сенной. Макса опережают пять спортсменов: Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон (по семь титулов), Хуан-Мануэль Фанхио (пять), Ален Прост и Себастьян Феттель (четыре).

До Макса лишь четыре пилота выигрывали три и более чемпионства подряд: Шумахер (2000-2004 года), Фанхио (1954-1957), Феттель (2010-2013) и Хэмилтон (2017-2020).

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