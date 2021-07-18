Серьезная авария и невероятная развязка в концовке: кто выиграл Гран-при Великобритании

Льюис Хэмилтон из Mercedes в невероятной борьбе стал победителем Гран-при Великобритании, который прошел в воскресенье, 18 июля, на трассе "Сильверстоун". Исход гонки во многом решил спорный момент, который случился уже на первом круге.

Лидер общего зачета Макс Ферстаппен из Red Bull выиграл квалификацию, которая прошла в абсолютно новом формате спринта на 100 км, и сохранил лидерство после старта. Уже на первом круге его главный конкурент Хэмилтон пошел на обгон по внутреннему кругу, в результате чего произошло столкновение между ним и пилотом из Нидерландов.

Видео дня

Болид Ферстаппена вылетел за пределы трассы и на высокой скорости врезался в ограждение, после чего заезд был полностью приостановлен. Действия британского гонщика расценили как нарушение и оштрафовали его на 10 секунд.

После возобновления Гран-при в лидерах оказался Шарль Леклер из Ferrari, а его ближайшим преследователем стал Хэмилтон. Последнему никак не удавалось воспользоваться ранним окончанием заезда главного конкурента, а после пит-стопа Льюис вернулся на трассу пятым.

Он обогнал Ландо Норриса из McLaren и партнера по команде Валлтери Боттаса и начал подбираться к Леклеру на последних кругах. На 50-м кругу (за три до конца) британец все же обошел монегаска и выиграл заезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ферстаппен выиграл Гран-при Франции в невероятной развязке на последнем круге гонки.