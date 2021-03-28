Российский пилот Формулы-1 влетел в стену в первом повороте дебютной гонки. Видео

Максим Иншаков Формула-1 19:54, 28.03.2021 Обновлено: 20:00, 28.03.2021

Российский пилот Никита Мазепин неудачно дебютировал в чемпионате мира по автогонкам Формулы-1.

22-летний сын российского олигарха и владельца "Уралкалия" Дмитрия Мазепина, завершил выступление на Гран-при Бахрейна на первом же круге.

Мазепин, которого взяли в команду Haas благодаря спонсорским деньгам отца, не смог справиться с управлением и в одном из первых поворотов влетел в отбойник.

Победу в итоге добыл британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон. Макс Ферстаппен из Red Bull приехал вторым. Третью позицию занял еще один пилот Mercedes Валттери Боттас (Финляндия).

Результаты гонки
Причина сходов

Как сообщал OBOZREVATEL, победителем прошлогоднего чемпионата Ф-1 стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Отметим, что недавно четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель выставил на продажу восемь автомобилей из своей коллекции.

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Спорт Формула-1

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