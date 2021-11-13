Хэмилтон дисквалифицирован после квалификации Гран-при Бразилии

Действующего чемпиона мира по автогонкам в классе Формула-1 и лидера команды Mercedes Льюиса Хэмилтона наказали дисквалификацией после квалификации Гран-при Бразилии. Британец будет стартовать в спринте с последнего места на 19-м этапе в Сан-Паулу.

Причиной наказание стало несоответствие регламенту элементов заднего антикрыла. Расстояние между частями открытой DRS превышал максимально разрешённый интервал в 85 мм.

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Для справки: DRS (Система снижения лобового сопротивления) – деталь болида Формулы-1 с 2011 года позволяющая с помощью изменения угла атаки плоскости заднего антикрыла уменьшать прижимную силу и тем самым увеличивать скорость машины на прямых.

Напомним, что в общем зачете пилотов Льюис расположился на второй строчке ( 293.5 ). Первым идет Ферстаппен. У нидерландского гонщика 312.5 балла.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад Хэмилтон занял второе место в Мексике, финишировав за Максом Ферстаппеном из Red Bull.