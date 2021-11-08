Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики после аварии Боттаса на первом круге. Видео

Второй победой подряд нидерландца Макса Ферстаппена из команды "Ред Булл" завершился 18-й этап гонок Формулы-1, который прошел в воскресенье, 7 ноября, на автодроме имени братьев Мартинес в Мехико. Самые интересные события произошли на первом круге, коли австралиец Даниэль Риккардо из "Макларена" врезался в болид финна Валттери Боттаса из "Мерседеса", который накануне выиграл квалификацию.

Боттаса развернуло на 180 градусов, сам Риккардо сломал на своей машине антикрыло. В итоге оба поехали на пит-стоп и смогли завершить гонку, хотя и за пределами десятки лучших.

В дымовой завесе на трассе с дистанции сошли Мика Шумахер из "Хааса" и Юки Цунода из "Альфа Таури". Смотрите драматический старт Гран-при Мексики.

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Более подобных событий в гонке не случалось, и Ферстаппен после 71 круга уверенно финишировал первым с отрывом от британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" в 16,5 сек. К радости мексиканской публики третьим на пьедестал взошел Серхио Перес из "Ред Булл", проиграв Хэмилтону чуть более секунды.

Этот успех позволил Максу в общем зачете оторваться от Льюиса на 19 очков. Боттас остался на третьей позиции.

В Кубке конструкторов "Мерседес" всего на 1 очко (!) опережает "Ред Булл".

Следующий, 19-й, этап состоится в Бразилии уже в ближайшие выходные. Гонка пройдет 14 ноября.

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