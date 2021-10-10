Ferrari нелепо потеряли подиум на Гран-при Турции в Формуле-1

В Турции завершился 16-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Сражение на автодроме Истанбул Парк" выиграл пилот Mercedes Валттери Боттас.

Гонка состоялась в сложных погодных условиях. Накануне старта прошел дождь и все пилоты были вынуждены ехать на промежуточной резине.

Боттас, выигравший накануне квалификацию, уверенно стартовал, не дав соперникам ни одного шанса.

Ключевая борьба развивалась за 2-3 места, на которых большую часть гонки ехали Макс Ферстаппен из Red Bull и Шарль Леклер из Ferrari соответственно.

И если "красные быки", совершив свой пит-стоп раньше, позволили своему лидеру уверенно финишировать вторым, то итальянская "конюшня" решила попытаться за счет болей поздней остановки выйти вперед и прогадали. Отложенный заезд лишь убил резину Шарля, в результате чего его легко обогнал Серхио Перес.

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Напомним, что две недели назад в России пафосно провели Гран-при Формулы-1. 15-й этап завершился победой Льюиса Хэмилтона.