В России посадили балерину на рояль и пафосно провели Гран-при Сочи в Формуле-1

В Сочи состоялся 15-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при России выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Второе место у Макса Ферстаппена (Red Bull). Третью строчку занял Карлос Сайнс из Ferrari.

Сам этап начался крайне пафосно. Российские организаторы перед стартом решили провести своеобразный патриотический перфоманс, устроив концерт с пианистом и балериной. Так как на чемпионатах мира гимн РФ запрещен, музыкант исполнил отрывок из концерта Чайковского. Артистка при этом исполняла балетные па, стоя на крышке рояля.

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Сама гонка завершилась драматично. Ландо Норрис из McLaren выиграл старт гонки, держался в лидерах большую часть времени, но за 3 круга до конца упустил победу.

Над трассой пошел дождь. Все конкуренты заехали в бокс за дождевой резиной, но Ландо решил рискнуть и этот риск себя не оправдал. В итоге Норрис финишировал лишь 7-м.

Через две недели борьба продолжится на Гран-при Турции.