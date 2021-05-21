Где смотреть Гран-при Монако: расписание трансляций Формулы-1

В чемпионате мира по автогонках в класе Формула-1 22-23 мая состоится очередной этап сезона-2021 – Гран-при Монако.

Заезды примет трасса в Монте-Карло, которая проходит прямо по улицам города. Гонщики преодолеют 78 кругов по 3340 метров.

Традиционно в субботу пилоты поспорят за места на стартовой решетке, а на следующий день разыграют призовые места и зачетные очки. Увидеть этап в Монако можно будет благодаря прямой трансляции на украинском телеканале Setants Sports+. Кроме того, эфир из Монте-Карло проведет российский вещателю "Матч ТВ". Вашему вниманию полное расписание Гран-при Монако.

Формула-1. ГП Монако

22 мая (суббота)

16:00. Квалификация

23 мая (воскресенье)

16:00. Гонка

Отметим, что в общем зачете перед лидирует действующий чемпион Льюис Хэмилтон, который представляет Mercedes.

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