Брат Михаэля Шумахер сделал шокирующее признание

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер совершил каминг-аут в возрасте 49-лет и признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Брат легендарного Михаэля Шумахер скрывал отношения со своим партнером Этьеном на протяжении двух лет.

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Соответствующее фото Шумахер-младший опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. На снимке Ральф и Этьен любуются закатом. "Самое прекрасное в жизни – это когда рядом с тобой есть правильный партнер, с которым ты можешь поделиться всем", – прокомментировал свой пост бывший гонщик.

Немецкая актриса Кармен Гейсс, которая давно дружит с Шумахером, поддержала бывшего спортсмена. "Сегодня он признался в своей гомосексуальности. Этот шаг был для него актом освобождения и самопринятия. Это было смелое решение, уже давно созревшее у него, и теперь он полон гордости и уверенности", – написала она.

Отметим, что у Ральфа Шумахера есть 22-летний сын Давид от бывшей модели Коры-Каролины Бринкман. Молодой человек пошел по стопам отца и дяди, став автогонщиком.

Как сообщал OBOZ.UA, Ральф Шумахер впервые откровенно рассказал о несчастном случае с Михаэлем, после которого легенда Формулы-1 находился в искусственной коме.

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