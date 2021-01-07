Звезду мирового футбола будут судить за шантаж интимным видео

Михаил Морозов Футбол 17:30, 7.01.2021 Обновлено: 17:30, 7.01.2021

Звездный нападающий "Реала" Карим Бензема предстанет перед судом за возможный шантаж футболиста "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна интимным видео с его участием.

Как сообщает издание Le Parisien, в декабре кассационный суд Франции отклонил апелляцию Бензема, что привело к открытию уголовного дела.

Напомним, что в октябре 2015 года сборная Франции готовилась к товарищескому матчу против Армении, когда Карим обратился к Матье, упомянув о существовании интимного видео с его участием. Футболист "Реала" заявлял, что завел разговор об этом, чтобы просто предупредить партнера по команде, но Вальбуена отнесся к этой ситуации как к призыву заплатить шантажистам.

Игрок "Олимпиакоса" быстро узнал имена двух людей, пытавшихся продать ему секс-видео, после чего телефоны злоумышленников начали прослушивать. Следователи перехватили их разговор с другом детства Бензема, который заверил сообщников в том, что нападающий самостоятельно поговорит с Матье об интимном ролике.

Отметим, что с тех пор ни форвард "Реала", ни Вальбуена больше не вызывались в национальную команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наставник мадридцев Зинедин Зидан назвал Бензема лучшим центральным нападающим мира.

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