Зірку світового футболу судитимуть за шантаж інтимним відео

Зірковий нападник "Реала" Карім Бензема постане перед судом за можливий шантаж футболіста "Олімпіакоса" Матьє Вальбуена інтимним відео з його участю.

Як повідомляє видання Le Parisien, у грудні касаційний суд Франції відхилив апеляцію Бензема, що призвело до відкриття кримінальної справи.

Нагадаємо, що в жовтні 2015 року збірна Франції готувалася до товариського матчу проти Вірменії, коли Карім звернувся до Матьє, згадавши про існування інтимного відео з його участю. Футболіст "Реала" заявляв, що завів розмову про це, щоб просто попередити партнера по команді, але Вальбуена поставився до цієї ситуації як до заклику заплатити шантажистам.

Гравець "Олімпіакоса" швидко дізнався імена двох людей, які намагалися продати йому секс-відео, після чого телефони зловмисників почали прослуховувати. Слідчі перехопили їхню розмову з другом дитинства Бензема, який запевнив спільників у тому, що нападник самостійно поговорить з Матьє про інтимний ролик.

Відзначимо, що з тих пір ні форвард "Реала", ні Вальбуена більше не викликалися в національну команду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше наставник мадридців Зінедін Зідан назвав Бензема найкращим центральним нападником світу.