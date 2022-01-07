Звездный партнер Зинченко в 'Манчестер Сити' Марез тайно женился на модели

Один из лидеров "Манчестер Сити" Рияд Марез тайно женился на модели Тейлор Уорд в конце 2021 года. Церемонию 30-летний алжирский футболист и 23-летняя красавица провели по исламским законам. При этом они планируют еще одну свадьбу – уже в Великобритании, чтобы их брак считался законным и там.

Об этом пишет британский таблоид The Sun, ссылаясь на одного из гостей мероприятия.

"Рияд и Тейлор уже легально женаты по исламским законам. Для них было важно следовать религиозным традициям. Церемония была непродолжительной. Теперь они собираются провести вторую свадьбу. Молодые счастливы и очень любят друг друга", – рассказал источник.

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Предложение подруге выйти замуж Рияд сделал летом 2021 года в Греции, став на одно колено и подарив Тейлор кольцо стоимостью 400 тысяч фунтов стерлингов.

В прошлом году Марез и Уорд вместе купили дом стоимостью два миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, атакующий полузащитник выступает за "МанСити" с украинцем Александром Зинченко. В новую команду он перебрался из "Лестера" летом 2018 года за 60 миллионов фунтов (68 млн евро). Сейчас его оценивают в 40 миллионов евро.

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Недавно Зинченко рассказал о поддержке со стороны Тимощука после поражения в финале Лиги чемпионов.