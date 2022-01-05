Зинченко рассказал о поддержке со стороны Тимощука после поражения в финале Лиги чемпионов

Один из лидеров сборной Украины по футболу Александр Зинченко поделился воспоминаниями о переживаниях после финального матча Лиги чемпионов, в котором его "Манчестер Сити" уступил "Челси".

25-летний защитник английской команды заметил в интервью YouTube-каналу "Бомбардир", что получил слова поддержки от бывшего капитана сборной Украины Анатолий Тимощука, который сейчас работает в Санкт-Петербурге.

"Это был невероятный психологический удар – по мне и нашей семье. После финала для нас [с женой Владой] были самые сложные дни – все пережить, переосмыслить. Мы оба – максималисты по жизни. И когда в один момент все рушится, все планы, идеи и желания пропадают. Откуда брать энергию, энтузиазм?" – рассуждал Зина.

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"К сожалению, случилось так, как случилось. Для нас это сумасшедший опыт, мы уже знаем, как реагировать на такие ситуации. Одним из первых мне написал Анатолий Тимощук: "Сань, слушай, я свою первую Лигу чемпионов с третьего раза выиграл".

Но когда человек чего-то сильно хочет, он этого добьется. Нужно правильно реагировать на такие ситуации, брать лучшее и становиться злее и голоднее", – уверен уроженец Радомышля.

"Меня сборная реанимировала. То, как я сыграл на Евро – это отдельная история, но это никак не связано с финалом ЛЧ. Не люблю искать отмазки. Сыграл плохо, не проявил свои лучшие качества – это моя вина, значит я что-то делал неправильно.

Но коллектив сборной меня сразу поддержал по приезду, и стало намного легче. Если бы был сразу отпуск, то могу только загадывать, что было бы", – сказал футболист.

Напомним, Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. В Англии он живет с женой-тележурналисткой и дочерью Евой.

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